プレイステーション5 CFI-1000A（箱無し）

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商品詳細
プレイステーション5CFI-1000A（箱無し）システムソフトウェア23.01-07.61.00.00-00.00.00.0.1￼●本体●コントローラー2個●コントローラー置き型充電器●ケーブル類使用期間:1年付属品:本体·コントローラー2個、電源コード、HDMIケーブル箱、説明書、スタンドなし本体はカバーをしていたので状態は良好です。不安点や疑問点は必ずご購入前にお問い合わせください。返品、返金、交換は致しかねます。購入時期 2021年9月17日ビックカメラのネットにて購入保証は過ぎてますので納品書はおつけ出来ませんすり替え防止のため交換返品はしていません。他のところにも出品のためいきなり削除する可能性があります。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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