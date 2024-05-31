skzoo leebit ミニぬい(開封済)、プリン バッグチャーム(未開封)

ダンスラチャ分購入していましたが推しを絞るためお譲りします。ミニぬいは一度屋内のイベントに連れて行きました。タグと袋も同梱します。プリンは新品未開封ですが、素人保管にご理解ある方にお譲り希望です。家にある小さめの箱にいれてらくらくメルカリ便にて発送します。送料が1,000円くらいするので値段設定ご了承ください。straykidsskzoo⚪︎thevictoryミニぬい⚪︎MANIACアンコングッズ プリンバッグチャーム#yoyoスキズ#leebit#straykids#ストレイキッズ#リビ #リノ #イリノ#ダンスラチャ #スキズ



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