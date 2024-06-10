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スリルミー 日本初演 パンフレット 2011年　希少　松下洸平　柿澤勇人
商品番号 F79448915521
商品名

スリルミー 日本初演 パンフレット 2011年　希少　松下洸平　柿澤勇人
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 20,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK◎プロフィールを一読くださいm(_)mスリル・ミー　2011年　初演　パンフレット小さい劇場での公演で、リピーターが多い舞台でしたので、初演パンフレット自体は希少だと思います。購入後大切に暗所に保管していました。白いポストカード仕様のパンフのため、白地部分に若干の経年劣が感じられるかもしれません。綺麗な状態かと思いますが、長期自宅保管品になりますので細かい点を気にされる方はお控え下さい。防水加工＆緩衝材補強にて、匿名配送にて発送いたします。スリルミー田代万里生新納慎也松下洸平柿澤勇人
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