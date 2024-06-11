NIGHT CITY MAGAZINE ナイトシティマガジン

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ご覧頂きありがとうございます！プロフィールの一読宜しくお願い致します。即購入OKです！新品未開封です。Netflixで絶賛配信中のアニメ『Cyberpunk:Edgerunners』オフィシャルメモリアルブック『NIGHTCITYMAGAZINE』です。\u003c内容\u003e本作に参加したスタッフ総勢およそ90名が参加。SNSで公開されたカウントダウンイラストを含め新規描き下ろしイラストで構成された豪華イラストブックとなります。カバーイラストは本作のキャラクターデザインを勤めた吉成曜が担当。\u003c参加スタッフ\u003e今石洋之、吉成曜、金子雄人、芳垣祐介安部葵、雨宮哲、荒井洋紀、五十嵐海、市岡侑真、伊藤公崇、井原海斗、岩﨑洋子、岩渕いづみ、宇田早輝子、大井翔、大谷彩絵、大成麻子、片岡千春、金子祥之、紙田竜之介、川窪達郎、菅野一期、清田千萌、郡安俊兵、児玉莉乃、後藤郁美、小林優子、コヤマシゲト、齋藤拓矢、坂本勝、佐藤皓宏、佐藤利幸、杉江敏治、杉本愛美、すしお、鈴木凌斗、千田崇史、竹田直樹、田中智也、田村瑛美、千葉一希、土肥志文、中島優太、中務泰山、波賀野義文、橋丸彩美、長谷川哲也、久川沢登、樋田幸子、福澤美琴、古川紗也夏、真野佳孝、村上のどか、森美咲、山口智也、山口美衣、山路美空、米田温ほかtriggerトリガーサイバーパンク2077Cyberpunk2077