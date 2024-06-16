ちいかわ DVD アニメ アクリルブロック ポストカード 缶バッジ セット



ちいかわ



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プロフィールを読んでから即購入オッケーです♪値下げ×バラ売り×DVDは中身確認のため開封していますが未再生です。画像のものが全てです＾＾自宅保管ですので気になる方は購入をご遠慮ください。発送時はプチプチに巻いて梱包し発送させて頂きますのでよろしくお願い致します。