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ESP ピックアップ ジャンクションSS スタックタイプ
商品番号 F39491667362
商品名

ESP ピックアップ ジャンクションSS スタックタイプ
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます。ESPピックアップジャンクションSSスタックタイプになります。20年ぐらい前の物になります。リード線は約35cm残っています。抵抗値14.75中古品であることをご理解の上、ご購入お願い致します。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···ESPアクセサリー・パーツ···ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/recycling940614.html
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