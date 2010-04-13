ESP ピックアップ ジャンクションSS スタックタイプ

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。ESPピックアップジャンクションSSスタックタイプになります。20年ぐらい前の物になります。リード線は約35cm残っています。抵抗値14.75中古品であることをご理解の上、ご購入お願い致します。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···ESPアクセサリー・パーツ···ピックアップ
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2010-04-13 – ESP Official Blog
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