エッセンシャルオイル家庭医学辞典

チュラルハーモニー\u0026サイエンスのエッセンシャルオイル家庭医学事典です。購入してから、一度も使わずに棚に保管しておりました。初めからカバーに一部破れ、折れがありますが中身の状態はとても良いです。必ず写真参考にしてください。素人の自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください♩



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