島崎路子　フルーレ fleurer

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商品詳細
1988年作品。帯はありませんがほとんど聴いていないのでCD盤は非常に綺麗です。1.クロッカス・ヒルで逢いましょう2.ガールフレンド3.悲しみよりもそばにいる4.世界でいちばんちいさな海5.愛をひとりにしないで6.さざ波のアラベスク7.いつも心に花束を8.グッドラック・チャーム9.いつか見たそよ風10.粉雪感傷11.十二月の窓辺#アイドル#80年代#CD#ベスト#廃盤#河合奈保子#2枚組#邦楽#柏原芳恵#松田聖子#中森明菜198
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