蒼の彼方のフォーリズム EXTRA1+2S -Switch Amazon限定

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商品詳細
ゲームする時間がなかなか作れないので出品です。Amazonより値段は安くしてありますのでお値引き不可でお願いします。蒼の彼方のフォーリズムEXTRA1+2S-Switch【Amazon.co.jp限定】デジタル壁紙セット配信【特典】蒼の彼方のフォーリズムEXTRA2-twoofakind-(あおかなEXTRA2を鳶沢みさき視点で描いた書き下ろし小説・330ページ・著者：渡辺僚一)、蒼の彼方のフォーリズムEXTRA1/EXTRA2原画集(約50ページ)、描き下ろしスペシャルBOXジャケット同梱
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