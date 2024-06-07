PS3 ハウスオブザデッド オーバーキル / ビッグスリー ガンシューティング

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(*^^*)PS3ソフト①「THEHOUSEOFTHEDEAD:OVERKILLDIRECTOR'SCUT」セガ定価:￥6279②「BIG3GUNSHOOTING」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥5980の２本セットになります。即購入歓迎☆ケースは経年劣化によるスレなどあります。お値下げ交渉はご遠慮願います(*__)セット販売のみとなります。こちらは個人で管理している中古品になりますので、ご理解のある方でお願い致します。#セガ#SEGA#ゲーム#GAME#シューティング#ガンシューティング#ミュータント#ゾンビ#バンダイナムコエンターテインメント#BANDAI#NAMCO#ゲーム#GAME#シューティング#ガンシューティング#タイムクライシス#ビッグスリー#アーケード#海賊#秘宝#人気#協力#マルチプレイ#レトロゲーム#PlayStation3#PlayStation_3#プレステ3#プレイステーション3#PS3
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