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光と影。渡辺淳一。直木賞受賞作。
商品番号 X17603201257
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光と影。渡辺淳一。直木賞受賞作。
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,728 円
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商品詳細

文藝春秋。昭和45年刊の1刷。帯付き。経年の割りにきれいな状態です。帯の背に薄い焼けがあります。
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