ジャンク品 ニンテンドー64 NUS-001

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通電のみ確認済みその他すべての動作未確認のため、ジャンク品として出品致します。ACコード付きコントローラー２つ付き映像を映すコードがありません。中古品、ジャンク品にご理解いただける方のみ、よろしくおねがい致します!!m(__)m#ニンテンドー64#ニンテンドー64ジャンク品