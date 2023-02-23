NINTENDO 64　ゴールド　本体セット　ソフト2本同梱

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昔遊んでいたものですが、遊ばなくなりホコリを被せているだけの状態でどうせなら誰かに遊んで頂いた方がゲーム機としても幸せだろうと思い出品しました。画像に全て載せているもののみとなります。箱なしです。状態は全体的に使用感あり。本体、コントローラ、ソフトに使用感あり。傷や汚れもあります。 動作確認は出品時にはしておりません。数年前に使用した際は問題なく起動しております。中古品となりますので美品を求めている方はご遠慮ください。また購入時は一式お渡しとなりますのでこれは不要などは受け付けておりません。一式揃えておりますのですぐに遊べます。昔のハードが気になる人、昔の思い出がありまたやりたくなった人、などなど是非とも引き取っていただき遊んであげてほしいです！どうぞ宜しくお願い致しますm(__)mNintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo