一騎当千 秘蔵限定BOX

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商品詳細
キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム性別···男女兼用素材···プラスチックおもちゃジャンル···ぬいぐるみ・ドール一騎当千の秘蔵限定ＢＯＸです、買ったまま倉庫に入れて忘れてたました。整理のため出品します。一度確認で物が揃っているか確認をしました。外側の段ボールは劣化していますが中身は問題ないと思います。よろしくお願いします。参考#塩崎雄二#本#コミック／コミック#一騎当千「一騎当千秘蔵限定BOX」塩崎雄二定価:￥15000
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