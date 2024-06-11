

★本 テレビジョンドラマ28 3年B組金八先生/時間ですよ/金曜日の妻たちへ ★本 テレビジョンドラマ28 3年B組金八先生/時間ですよ/金曜日の妻たちへ



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■通巻第28号「TBS名作ドラマシリーズ1」です。■カラーグラビア■3年B組金八先生3武田鉄矢、石黒賢、樫山文枝さん■時間ですよ1森光子、船越英二、大空真弓、樹木希林さん■時間ですよ2松原智恵子、堺正章、悠木千帆さん■時間ですよ3左とん平、松山英太郎、天地真理、藤竜也さん■時間ですよ昭和元年荒井注、小林亜星、池波志乃さん■時間ですよふたたびとんねるず、篠ひろ子さん■時間ですよたびたび谷啓、工藤静香、地井武男さん■ありがとう1水前寺清子、石坂浩二、山岡久乃、佐良直美、沢田雅美さん■ありがとう2児玉清、岡本信人、乙羽信子さん■ありがとう3■ありがとう4京塚昌子、佐良直美、大和田伸也さん■想い出づくり森昌子、田中裕子、古手川祐子さん■金曜日の妻たちへ古谷一行、いしだあゆみ、佐藤友美、竜雷太さん■金曜日の妻たちへⅡ高橋惠子、伊武雅刀、小西博之さん■金曜日の妻たちへⅢ小川知子、板東英二、奥田瑛二さん■タイトルデザインの現場から篠原栄太さん■ただいま出演中三浦浩一さん■読者のひろば■ファンジンレーダー■AVジャーナル■5、6月終了番組一覧■田中秀和先生のてれび倶楽部TBS名作ドラマ・・・など。紙質が悪く、一色ページの変色が目立ちます。ご注意ください。■昭和64年発行。■発行当時の定価680円でした。全92ページ（表紙を含む）。■ご購入頂ける際のコメントはご不要です。■お値下げのお申し出はお受けしておりません。ご理解、ご協力ください。■PCより参加させて頂いているため、メッセージを頂いても気付かない、ご返信が遅れる場合がございます。■お届けするお品は中古品です。経年による劣化、変質はご容赦ください。気になる点は本文に記します。■よろしくお願いいたします。