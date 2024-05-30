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MSX用ソフト　怪獣大戦争
商品番号 W30618040233
商品名

MSX用ソフト　怪獣大戦争
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,510 円
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商品詳細

プロフお読み頂いて誠に有難うございます。こちらはmsx用ソフト　怪獣大戦争になります、父の保管品でした動作確認等は行なっておりません、箱に潰れ有ります。当方詳しく無い為質問等はお答え出来かねます、一応購入される方は以上の事了解の上購入宜しくお願い致します。画像の物が全てです。神経質な方、中古品にご理解頂けない方購入ご遠慮下さいませ。
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