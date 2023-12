Little Glee Monster/Live in BUDOKAN 2019

Blu-rayソフト「LittleGleeMonster/LiveinBUDOKAN2019~CallingOver!!!!!〈初回生産限定盤・2枚組〉」です。知人から譲り受けましたが見終わりましたので出品いたします。商品は画像に写っているものが全てです。中古のBlu-rayソフトですので画像のようにパッケージ等に傷や汚れ、などがあります。パッケージ全体が斜めに型がついているようです。完璧な商品をお求めや神経質な方はご遠慮ください。商品は画像に写っているものが全てです。画像をよくご覧いただき、コンディションを確認していただき、あくまで中古のBlu-rayソフトとして上記ご理解頂ける方のみ購入をご検討ください。何卒宜しくお願いいたします。#LittleGleeMonster#Little_Glee_Monster#CD・DVD#Bluray



