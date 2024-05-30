レスリーキー Leslie Kee Superstar 写真集

レスリー・キー写真集Superstar2004年に起こったスマトラ沖地震の被災者救援のためにレスリー・キーが”Asiaisone.”の精神のもと、アジアの300人ものスターたちが協力し制作された完全限定写真集。参加スターは以下中田英寿、栃東、中村獅童、桃井かおり、石田純一、ジョニー・グエン、山本KID徳郁、ロイ・チウ、UA、坂本龍一、チェン・ボーリン、フー・ジュン、チェ・ジウ、宮沢和史、スー・チー（舒淇、ShuQi）、杏里、ディック・リー（李迪文、DickLee）、中村竜、レオン・カーファイ（梁家輝、TonyLeungKaFai）、カリーナ・ラウ（劉嘉玲）、浅野忠信、エディソン・チャン（陳冠希、EdisonChen）、トニー・ジャー、浜崎あゆみ、李銘順、内田有紀、ワン・リーホン（王力宏、LeehomWang）、小泉今日子、北島康介、山口小夜子、松任谷由実、MyLittleLover、山本耕史、フェイ・ウォン（王菲、FayeWong）、北村道子、ライアン・チャン（RyanChan）、ダルビッシュ有、ペ・ヨンジュン、今井美樹、藤原ヒロシ、滝川クリステル、チャン・ツィイー（章子怡、ZhangZiyi）、デヴォン青木、松任谷正隆、秋山成勲、安室奈美恵、伊勢谷友介、今井マサキ、ウエンツ瑛士、内田有紀、大江千里、大黒摩季、大塚愛、神田うの、神田昇二郎、吉川晃司、木村カエラ、清春、CHEMISTRY、工藤静香、桑田尚樹、窪塚洋介、久保田裕之、KEIKO、小池徹平、倖田來未、高良健吾、小室哲哉、酒井法子、島谷ひとみ、清水宏保、杉本彩、鈴木亜美、須藤元気、瀬戸春樹、TAKURO、武田幸三、玉山鉄二、妻夫木聡、堤真一、TRF、T.M.Revolution、戸塚慎、中村譲、成宮寛貴、西村晃一、一青窈、hitomi、平原綾香、平山祐介、藤原紀香、BoA、前川泰之、前園真聖、槇原敬之、松田龍平、森山開次、山根和馬、RIKIYA、和田アキ子、渡部篤郎、渡辺美里ほか状態は画像を参考になさってください。表紙カバーは下部に破れあり。ハードカバー、本紙には問題なく状態は良い方です。レスリー・キーLeslieKee写真集松任谷由実浜崎あゆみ倖田來未



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