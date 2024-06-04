PlayStation4 CUH-7200BB

SONYPlayStation4CUH-7200BBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONYSONYPlayStation4CUH-7200BB01コントローラー ホワイト付き(ほぼ未使用)かなり大人気のPS4Pro7200です！最新の7200番シリーズでProシリーズの中では不具合なども起こりづらく改良されたモデルとなっております＾＾仕事が忙しくなりプレイが出来ないためお譲り致します！値下げ、取り置き、返品は不可とさせていただきます。［摺り替え防止］※商品のすり替え防止のために本体のシリアル番号を控えております。付属品は画像の物が全てです！付属していた黒のコントローラーは無くしてしまった為、ピンクを購入したのでカラーはピンクと白になります。使用頻度は5、6回程度です！ロコロコを軽くやってたぐらいです＾＾初期化済み本体には傷はほぼ無いと思います！素人なので神経質な方はご遠慮下さい。画像をご確認下さい。動作確認も問題無いと思います♪あくまで中古品としてご検討ください。本日発送可能、即購入ok、値下げ不可プチプチに包み、段ボールに入れて配送致します♪ps4PlayStation4playstation4プレステ4ps47200ps5PlayStation5ゲームアニメ漫画



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