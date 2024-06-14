民国時期書法　上・中・下　3冊組【中文書】

1980年代末に中国で購入した商品です。幅広い分野で活躍した人物による書法作品集。●出版:四川美術出版社●出版年:1988年(初版)●サイズ:38×26×[2〜2.5](タテ×ヨコ×高さ/㌢)3冊共通/高さは中巻が2cm)●言語(説明文):繁体字中国語●装丁:唐綴じ(袋綴じ)●経年劣化:広範囲のシミ※経年劣化はありますが中は概ねきれいで通読に支障はないと認識しています。※商品を直接包む水濡れ対策用袋は新品を使い、他の梱包材は再利用します。※素人による長期家庭保管及び微細な瑕疵の見落し、簡易的梱包にご理解いただいた上で、検討をお願いいたします。