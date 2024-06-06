犬夜叉原画　半妖の夜叉姫原画

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直射日光が当たらない暗所で壁に掛けていました。傷などは特に見当たりませんが、素人判断なのでその点はご留意ください。一度人の手に渡ったものですので中古品としてご理解いただける方のみよろしくお願いします。※購入後の一切のクレーム・返品は受け付けていません。不明点があれば購入前に必ずコメントして下さい。〜価格について〜セット価格としています。場合によってお安くします。〜配送について〜外箱はありませんので発送はプチプチで包んで丁寧に致します。発送の方法など希望があれば購入前にコメントください。価格：A5サイズサイズ：【原画サイズ】A5素材：仕様：シリアルナンバー付デジタルサイン有犬夜叉半妖の夜叉姫殺生丸もろはせつなとわ複製原画高橋留美子