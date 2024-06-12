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PSP-3000本体•充電ケーブル•ソフト7個セット
商品番号 N85688180196
商品名

PSP-3000本体•充電ケーブル•ソフト7個セット
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 3,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP本体は擦れ傷あります。画面は保護シートをして使用していたので、保護シートを付けたままにしています。動作確認済みです。メモリーカード無し※モンスターハンターポータブル2G※モンスターハンターポータブル3rd※ファイナルファンタジー零式※グランド•セフト•オート•リバティーシティ•ストーリーズ※トリコグルメサバイバル！※ラチェット\u0026クランク5※ブリーチヒート•ザ•ソウル5※実況パワフルプロ野球ポータブル3※ウイニングイレブン2009ソフトは、ケースにに傷汚れあり　　　　　説明書あり　　　　　動作確認済み子供が使用していた物になりますので、中古品である事をご理解いただいた上でご購入よろしくお願いします。
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