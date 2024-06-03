専用出品 マーベルレジェンド キャプテンアメリカ

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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12画像のものが以上です。シールドの持ち手割れてますが背中にマウントすることは可能です
http://narcologia.ru/goods/assessor409603.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate69148.html
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