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専用出品 マーベルレジェンド キャプテンアメリカ
商品番号 T15195412713
商品名

専用出品 マーベルレジェンド キャプテンアメリカ
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12画像のものが以上です。シールドの持ち手割れてますが背中にマウントすることは可能です
http://narcologia.ru/goods/assessor409603.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate69148.html
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