義肢装具のチェックポイント 第9版

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商品詳細
「義肢装具のチェックポイント第9版」日本整形外科学会/日本リハビリテーション医学会定価:￥7800#日本整形外科学会#日本リハビリテーション医学会#本#自然／医療・薬学・健康作業療法国家試験におけるポイントが詳しく解説されております。裁断済みの教科書です。問題なくスキャンできました。特にスキャンするにあたって問題はありませんでしたが、裁断面は写真の通りですので、気になる方はご遠慮下さい。書き込み等は特にございません。
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