BTS サマパケ 2018 ジョングク

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BTSのサマパケ2018です発売当初ファンクラブ公式サイトから購入した物です付属のDVDは1度視聴しましたダイアリーはジョングク(グク)ですが、こちらも1度開封しておりますその他の付属品に関しては未開封になります(※メンバー全員のフォトカードは確認のため開封したのみですが、なぜかジミンだけ入っておりませんでした…なのでジミン以外の他のメンバーは揃っています)ほぼ未使用ですが素人保管の為、細部等気になる方のご購入はお控え頂ければと思います外箱に凹み傷があります(購入当初からありました)