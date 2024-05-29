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SNK ネオジオポケットカラーNカモフラージュブルー
商品番号 W68473380186
商品名

SNK ネオジオポケットカラーNカモフラージュブルー
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。問題無くゲームプレイは可能でした。本体画面に保護フィルムが貼ってあります。箱・説明書共に付属しますがあまり状態はよくありません。その他詳しい状態は画像をご覧下さい。お問い合わせ等ありましたらお気軽にご質問下さい。SNKネオジオポケットカラーNカモフラージュブルー#エス_エヌ_ケイ#SNK
http://narcologia.ru/goods/browse628291.html
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