SNK ネオジオポケットカラーNカモフラージュブルー

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商品詳細
動作確認済みです。問題無くゲームプレイは可能でした。本体画面に保護フィルムが貼ってあります。箱・説明書共に付属しますがあまり状態はよくありません。その他詳しい状態は画像をご覧下さい。お問い合わせ等ありましたらお気軽にご質問下さい。SNKネオジオポケットカラーNカモフラージュブルー#エス_エヌ_ケイ#SNK
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