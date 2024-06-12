朝鮮唐津耳付き花器　唐津焼山茶窯井上良

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商品詳細
薪で焚く焼き物です唐津焼の特徴の１品です黒飴釉と白藁灰釉が高温焼成で微妙に色あいが溶け流れまた生地の鉄分が吹き混じり溶け流れることで変じております ガチッと重みがあり不動の趣のある花器にかたちができました土ものの焼き物です気になる方や神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ自家用ご使用設定のため簡素包装梱包になります外箱にはリユースダンボール箱など利用しておりますご理解お願いいたしますサイズおおよそです径100mm内口径60mm高さ210mm重さ2.5kg（＃３９２）品出し確認番号です
http://narcologia.ru/goods/parenthesis241244.html
http://narcologia.ru/goods/approximate997920.html
http://narcologia.ru/goods/peroration620915.html
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