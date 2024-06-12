マーベルレジェンド　ジャガーノート

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商品詳細
トイビズマーベルレジェンド ジャガーノート写真6.7.8枚目のような傷汚れが所々あります。足の付け根の関節が若干緩いです。手の指を動かせる、ヘルメットが取れる、脇に可動部分があるなど、ハズブロ版とは違った良さのあるフィギュアだと思います。よろしくお願いします。マーベルレジェンドmarvellegendsX-MENエックスメンフィギュア
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