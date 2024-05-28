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- ☆TDS☆ダッフィー×L.L.Bean★ショルダートートバッグ★
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商品詳細
東京ディズニーシーダッフィー×L.L.Beanショルダー付きトートバッグ♬*゜Ｓサイズタテ:約25cm/ヨコ:約24cm/マチ:約14cm15周年「ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ」を記念したトートバッグです(*ˊᵕˋ*)✧︎*。表にはダッフィーの顔とロゴ、裏にはケープコッドにある灯台のマークがデザインされてます♪*゜ダッフィーの足形と、15周年のロゴがデザインされたストラップも付いてます♬*゜パーク内で何度か使用しました。表側は比較的にキレイだと思います。内側には少し汚れがあります。画像にて確認・納得したうえで購入してください。⟡.·*.··························································⟡.·*.※値下げ不可※※値下げ待ちの【いいね】はご遠慮ください。こちらからの値下げはしません。※他の出品物と同時購入の場合のみお値引いたします。コメントしてくだされば専用にします。⟡.·*.··························································⟡.·*.☆購入前にプロフィールをご覧ください。
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