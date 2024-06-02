魔道祖師阴虎符 公式　コスプレ小道具

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商品詳細
魔道祖師阴虎符公式 コスプレ小道具こちらは公式の小道具ですが廃盤になりましたレア品です。金属から出来ています、真ん中にマグネット設置されてありまして二つに分けられます。汚れは公式仕様になっております。買ってから箱しか開けていないので新品になりますが素人保存のため神経質の方ご遠慮ください。特に目立った傷もありません、美品になります。他のページにも魔道祖師コスプレ関連の物出品ございますのでご興味ある方是非ごらんになってください。魏無羨魏嬰藍忘機藍湛正規品公式
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