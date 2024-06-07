非売品　池田 大作 / 若き日の日記 V 経年劣化あります

非売品 池田大作/若き日の日記V経年劣化あります若き日の日記 V横16cm縦 18.5cm厚み2.5cm昭和42年05月03日発行発行所 会長就任7周年記念出版委員会非売品です。箱に入っておりますが、箱、外側のビニールは定年劣化しております。



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若き日の日記 (1) (聖教ワイド文庫 (021))



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