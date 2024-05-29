キャプテン翼 無印～ライジングサン16巻まで ほぼ初版

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商品詳細
キャプテン翼の漫画セット、ほぼ初版です。ほぼ中古ですが、コレクションに良さそうなのを購入しました。roadto2002の背表紙焼けや1巻に破れがあったり、どうしても昔のは経年のダメージがあったりします。ですがあくまで個人的には、そんな悪くはないと思います。無印は愛蔵版、他単行本サイズですので、読み応えあります。防水対策します。冊数が多いので検品に漏れがありましても、ご容赦下さい。収納ケースは含みません。プロフィールをどうかご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/calling513250.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit135086.html
http://narcologia.ru/goods/capitation679708.html
キャプテン翼 ライジングサン 16 (ジャンプコミックス)
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キャプテン翼 ライジングサン 16 (ジャンプコミックス) | 高橋 陽一 ...
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