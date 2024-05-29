キャプテン翼 無印～ライジングサン16巻まで ほぼ初版



キャプテン翼 ライジングサン 16 (ジャンプコミックス)



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キャプテン翼 - Wikipedia



グランドジャンプ編集部 on X:



おれたちはおまえらを 完膚無きまでに潰しにいく のぞむところだ ...



まるごと1冊「キャプテン翼」な新雑誌、第1号にはSGGKの誕生秘話も ...



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キャプテン翼の漫画セット、ほぼ初版です。ほぼ中古ですが、コレクションに良さそうなのを購入しました。roadto2002の背表紙焼けや1巻に破れがあったり、どうしても昔のは経年のダメージがあったりします。ですがあくまで個人的には、そんな悪くはないと思います。無印は愛蔵版、他単行本サイズですので、読み応えあります。防水対策します。冊数が多いので検品に漏れがありましても、ご容赦下さい。収納ケースは含みません。プロフィールをどうかご覧ください。