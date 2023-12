BehimdtheMaskArtistintheGDRBarberini美術館の展覧会での作品集。1945〜1989年までの東ドイツの芸術家たち、当時の国家の規制から公的な役割を求められる芸術家、とはいえ、なかなかの独創的な個性が展開された作品たち。ほんとに規制されてたのか、だろうけど、やはり個性が抑えきれず。じわじわくる。キテレツ。絵画、写真、版画、コラージュ、彫刻、パフォーマンスなど。24.5×30.5cm#東ドイツアート#アート#洋書



2023年最新】gdr INの人気アイテム - メルカリ



TOYISM : BEHIND THE MASK



Behimd the Mask 東ドイツの芸術 作品集-siegfried.com.ec



写真集 BEHIND THE MASK | eguma powered by BASE



TOYISM : BEHIND THE MASK



Behimd the Mask 東ドイツの芸術 作品集-siegfried.com.ec



Amazon.co.jp: Behind the Mask : Johnson, Tamie: 洋書



Amazon.co.jp: Behind the Mask : Johnson, Tamie: 洋書



Behimd the Mask 東ドイツの芸術 作品集-siegfried.com.ec



TOYISM : BEHIND THE MASK



フィルムが部分的に現存している映画 - Wikipedia



TOYISM : BEHIND THE MASK



TOYISM BEHIND THE MASK (book) | TOYISM



AKインタラクティブ書籍[AK04905]書籍ウォーンアートコレクション03 チェルノブイリ



Amazon.co.jp: ビハインド・ザ・マスク VOL.1~ソルフィンステレ ...