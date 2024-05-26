エピフォン 純正 ピックアップ 57CH(G) ハムバッカー Epiphone ...

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商品詳細
Epiphoneのギターから取り外したピックアップです。フロントのピックアップに「57CH（G）」と記載があり抵抗値は約8.7kΩ、赤色のコードが約31.5cmでした。リアのピックアップには機種の記載がなく抵抗値は約14.3kΩ、黒色のコードが約25.5cmでした。素人採寸のため多少の誤差はご了承願います。緩衝材に包んでゆうパケットポストで発送する予定です。中古品の為、神経質な方のご購入はお控えください。#9683l
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