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エピフォン　純正　ピックアップ　57CH(G)　ハムバッカー　Epiphone
商品番号 Y67709234425
商品名

エピフォン　純正　ピックアップ　57CH(G)　ハムバッカー　Epiphone
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 2,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Epiphoneのギターから取り外したピックアップです。フロントのピックアップに「57CH（G）」と記載があり抵抗値は約8.7kΩ、赤色のコードが約31.5cmでした。リアのピックアップには機種の記載がなく抵抗値は約14.3kΩ、黒色のコードが約25.5cmでした。素人採寸のため多少の誤差はご了承願います。緩衝材に包んでゆうパケットポストで発送する予定です。中古品の為、神経質な方のご購入はお控えください。#9683l
http://narcologia.ru/goods/recuperation20421.html
http://narcologia.ru/goods/ordering177079.html
http://narcologia.ru/goods/capitation162408.html
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