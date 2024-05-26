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新品未開封 マフェックス No.185 スパイダーマンクラシックコスチューム
商品番号 K66154418156
商品名

新品未開封 マフェックス No.185 スパイダーマンクラシックコスチューム
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

新品未開封です。素人検品保管品であることをご理解いただける方よろしくおねがいいたします。--商品説明--マフェックスNo.185MAFEXSPIDER-MAN(CLASSICCOSTUMEVer.)【状態】新品未開封【発売日】22年12月【シリーズ名】マフェックス(MAFEX)【原作名】『スパイダーマン』シリーズマーベルコミック【キャラ名】スパイダーマン(ピーター・パーカー)Spider-Man(PeterParker)【サイズ】全高約155mm【付属品】●頭部パーツ2種●ウェブパーツ●可動式フィギュアスタンド【ブランド】メディコム・トイMEDICOMTOY
http://narcologia.ru/goods/assessor911703.html
http://narcologia.ru/goods/flight128628.html
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マフェックス No.185 MAFEX SPIDER-MAN(CLASSIC COSTUME Ver.)(スパイダーマン クラシック コスチュームver) The Amazing Spider-Man(ジ・アメイジング・スパイダーマン) 完成品 可動フィギュア メディコム・トイ | フリマアプリ ...

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