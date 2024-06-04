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上戸彩主演ドラマ／『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査』オリジナル・サウンド・トラック盤
商品番号 L86373035958
商品名

上戸彩主演ドラマ／『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査』オリジナル・サウンド・トラック盤
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 4,300 円
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商品詳細

２０１０年４月クールにて放送された上戸彩さん主演ドラマの続編『絶対零度～特殊犯罪特命捜査～』のオリジナル・サウンドトラック盤ＣＤです。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１１年９月７日発売。　３．音楽：林ゆうき。　４．入手困難アイテム／貴重盤（廃盤）。　５．保存状態は良好です。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。　７．値引き交渉は受付けておりません。
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