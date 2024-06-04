上戸彩主演ドラマ／『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査』オリジナル・サウンド・トラック盤

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商品詳細
２０１０年４月クールにて放送された上戸彩さん主演ドラマの続編『絶対零度～特殊犯罪特命捜査～』のオリジナル・サウンドトラック盤ＣＤです。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１１年９月７日発売。 ３．音楽：林ゆうき。 ４．入手困難アイテム／貴重盤（廃盤）。 ５．保存状態は良好です。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。 ７．値引き交渉は受付けておりません。
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