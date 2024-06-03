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ページをご覧いただきありがとうございます。トラブル防止のため、画像、状態、発送方法の確認よろしくお願いいたします。剣持刀也ファーストエッセイ『虚空教典』ピーナッツくん伏見ガク月ノ美兎葛葉4名との対談購入後、暗所にて保管しております。キズや汚れ等は確認できませんでしたが、素人保管ですので、神経質な方のご購入はお控えください。即購入可⭕️【検索用】にじさんじ剣持刀也虚空教典ファーストエッセイピーナッツくん伏見ガク月ノ美兎葛葉対談