ソンハンビン　パンダ　トレカ

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商品詳細
ZEROBASEONEThe1stMiniAlbumYOUTHinTHESHADEINBLOOMアルバムソンハンビン 特典トレカパンダmakestarメクスメイクスター第2弾ver2▷おまけでアルバム追加可能+500円で未開封のアルバム1枚付けられます必要な方はコメントください◎▷発送について当方の都合により発送に2〜3週間かかる可能性があります▷プロフ確認の上ご購入お願い致します。即購入可◎海外製品の為初期キズ等気になる方はおやめください。
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