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煎茶道具　萬古焼　古稀一光作　手捻　横手急須　茶壷　D　R5552
商品番号 P87106607967
商品名

煎茶道具　萬古焼　古稀一光作　手捻　横手急須　茶壷　D　R5552
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 14,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８cm　幅約１１cm×約１０．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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