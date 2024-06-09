戦隊ヒーロー　本　12冊　まとめ売り

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「テレビマガジンデラックス252決定版全仮面ライダー完全超百科」講談社定価:￥1800#講談社#本#芸術／演劇・映画その他、戦隊ヒーローの本をたくさんまとめていますゼンカイジャー、ドンブラザーズ、リバイス、てれびくん 他全て1000円そこそこする本ですが、子供の中でのブームはあっという間に過ぎ去り…(T_T)もういらないと言われたので出品致します現在5歳の息子が戦隊ヒーローにハマってここ2〜3年の間に購入した本かと思います小さかったのでよくわからずに表紙を見て買ってパラパラ読んでそのまま…の本もあります(^o^;)なので状態は全て割りとキレイですよほど神経質な方でなければ気にならない程度かと思います中古品にご理解ある方、よろしくお願い致しますm(__)m#ゼンカイジャー #戦隊ヒーロー #本 #仮面ライダー #リバイス #ドンブラザーズ #てれびくん #テレビマガジン #ギーツ