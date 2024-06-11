ホンダNSR 250Rオーナーズバイブル

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商品詳細
「ホンダNSR250Rオーナーズバイブル」定価:￥5000#本#産業／交通・通信車体を手放したので出品いたします。NSRオーナーの皆さんにはお馴染みの本ですね。エンジンの分解組み立てまでを写真付きで解説までされております。古い本ですが破れは無いです。ノークレーム、ノーリターンにてお願い申し上げます。
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http://narcologia.ru/goods/Addict807518.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi294647.html
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