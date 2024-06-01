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seventeen セブチ トレカ　yourchoice ジュン　まとめ
商品番号 V31780640188
商品名

seventeen セブチ トレカ　yourchoice ジュン　まとめ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは　SEVENTEENの　yourchoiceセット　になります。素人管理ですので、神経質な方はご遠慮ください。内容は、・フォトブック　　　　onesideperformanceteam　　　　　　　　　　　besideseventeen・トレーディングカード　3種・ミニカード　　　　　　2種・ポストカード　　　　　2種・クリアカード/ステッカー　3種になります。発送についてですが、基本はスリーブに入れて防水対策と厚紙補強をさせていただきます。硬質ケースをご希望の方は、一枚につき＋150円とさせていただきます。他のサイトでも出品しておりますのでなくなり次第終了とさせて頂きます。他の商品とまとめて買われる方は多少ですがお値下げ可能です。また、購入してからの取引画面での追加は原則禁止とさせていただきます。全て購入前のコメントにてお申し付けください。
http://narcologia.ru/goods/freshman972956.html
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