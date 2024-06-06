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ジグザグ武道館単独禊【通常盤 Blu-ray】＆〈2023ver定番〉白Ｔシャツ
商品番号 A65751569641
商品名

ジグザグ武道館単独禊【通常盤 Blu-ray】＆〈2023ver定番〉白Ｔシャツ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真天地開闢集団ジグザグの武道館単独禊【通常盤Blu-ray】と、参拝装束〈2023ver定番〉白Ｔシャツ（１枚）のセットです。Ｔシャツは先日オンラインショップで発売された2023verです。未着用ですが自宅で一度洗濯しています。気になる方はご購入をお控えくださいますようお願いします。いまのところお値下げは考えておりません。即購入大歓迎です！よろしくお願いします。［サイズ]XXL(onesize）のみ着丈:77cm身幅59cm肩幅:52cm※概寸[素材]綿100%#真天地開闢集団#ジグザグ#Tシャツ#Blu-ray
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