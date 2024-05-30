【9/15まで値下げ】月風魔伝 げつふうまでん ファミコン FC

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【商品名】ファミリーコンピュータ(ファミコン)月風魔伝げつふうまでんKONAMIコナミ1987年7月7日発売【商品の状態】箱含めかなり綺麗な状態かと思われます。箱耳も4つともございます。端子も錆びておらず綺麗な状態です。写真にて状態をご確認ください。【起動確認】起動確認はいたしておりません。互換機を所持しているため、起動確認をご希望でしたらコメントにてお伝えください。※機械の相性などございますので、こちらが起動確認した上で購入者様の機械にて起動しなかった場合でも返品は受け付けておりませんのでご了承ください。また、起動確認をされずにご購入され、起動しなかった場合にも返品は受け付けておりませんのでご了承ください。【梱包方法】OPP袋で水濡れ対策をした後、クッション封筒にて発送いたします。【発送方法】らくらくメルカリ便のネコポスの予定です。他の発送方法ご希望の場合はコメントにてお伝えください。【その他】返品、キャンセルはいかなる場合でも不可とさせていただきます。ご質問、ご要望、値下げなど、お気軽にコメントお願いいたします。メルカリ初心者であるため、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。