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薔薇とチューリップ スペシャルBlu-ray BOX('18NBCユニバーサル…
商品番号 C55428996134
商品名

薔薇とチューリップ スペシャルBlu-ray BOX('18NBCユニバーサル…
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,998 円
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商品詳細

2PMジュノ主演「薔薇とチューリップスペシャルBlu-rayBOX('18NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン)〈初回限定版・3枚組〉」ジュノ/谷村美月/野口照夫定価:￥8800［封入特典］★ブックレット（16P）★ポストカード（3枚セット）［特典映像］★劇場版予告編★撮影メイキング★プレミアム上映イベント　inパシフィコ横浜（2回目）目立つキズ、汚れはありませんが外側の紙製ケースに多少のキズがあります。また、ポストカードを確認の為に開封した際に袋が破れてしまいました（画像6）ご了承の上ご購入下さい。宜しくお願い致します。#2PMジュノ#谷村美月#野口照夫#CD・DVD#2PM#CD・DVD#2PM#KPOP#JYP#Jun_K　#ニックン　#テギョン　#ウヨン#ジュノ#チャンソン2PMジュノ
http://narcologia.ru/goods/slide387687.html
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