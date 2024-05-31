薔薇とチューリップ スペシャルBlu-ray BOX('18NBCユニバーサル ...



野口照夫/薔薇とチューリップ スペシャル Blu-ray BOX ［Blu-ray Disc+ ...



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2PMジュノ主演「薔薇とチューリップスペシャルBlu-rayBOX('18NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン)〈初回限定版・3枚組〉」ジュノ/谷村美月/野口照夫定価:￥8800［封入特典］★ブックレット（16P）★ポストカード（3枚セット）［特典映像］★劇場版予告編★撮影メイキング★プレミアム上映イベント inパシフィコ横浜（2回目）目立つキズ、汚れはありませんが外側の紙製ケースに多少のキズがあります。また、ポストカードを確認の為に開封した際に袋が破れてしまいました（画像6）ご了承の上ご購入下さい。宜しくお願い致します。#2PMジュノ#谷村美月#野口照夫#CD・DVD#2PM#CD・DVD#2PM#KPOP#JYP#Jun_K #ニックン #テギョン #ウヨン#ジュノ#チャンソン2PMジュノ