江戸国学転生史の研究　藤井貞文

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目次１ 国学と和学と古学２ 和学と国学と３ 江戸国学の転生４ 明治国学発生の問題―宣教使を中心に５古典の転生と国学６ 明治国学に於ける古典の理会７明治国学に於ける宣長と篤胤８ 国学に於ける批判の精神９ 常に新しき国学へ１０ 明治史学の出発１１ 都々古別神社所在考―明治国学と史学との出発の問題として１２ 忌部神社所在地考―明治史学出発の課題１３ 名越廼舎翁伝の補遺近代国学理解のために必要な書物。吉川弘文館。ジャンル:哲学・歴史・宗教ISBN/カタログNo:ISBN13:9784642032810ISBN10:4642032819フォーマット:本出版社:吉川弘文館発行年月:1987年06月発売国:日本追加情報:２６５ｐ；22