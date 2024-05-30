日本探偵小説代表作集(小山書店) 全6巻・函帯付き 江戸川乱歩・横溝正史 他

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日本探偵小説代表作集全6巻セット【全初版】小山書店 新書サイズ全巻函・帯・本体カバー・刊行図書目録・スリップ(④のみ欠)・愛読者カード付き①黒岩涙香集 (江戸川乱歩現代語訳)死美人 1956年8月15日発行 あとがき江戸川乱歩②佐藤春夫集 指紋・女賊扇綺譚・「オカアサン」・女人焚死 マンデイ・バナスー我が浴泉記ー・小草の夢・維納(ウィーン)の殺人容疑者 1956年8月20日発行 あとがき 佐藤春夫③江戸川乱歩集 パノラマ島奇談・蟲・人間椅子・芋虫・赤い部屋 鏡地獄・防空壕・一寸法師 1956年7月5日発行 作者の言葉④大下宇陀児集 欠伸する悪魔・情婦マリ・痣・悪女・風が吹くと 義眼・祖母・危険なる姉妹・狂楽師 1956年7月5日発行 自選の言葉⑤木々高太郎集 或るアナーキストの死・擬宝珠と石垣・ヴエートーヴエン第十交響曲 詩と暗号・死の設計・ニ小曲・大浦天主堂 1956年7月10日発行 作者の言葉⑥横溝正史集 黒猫亭事件・湖泥・蜃気楼島の情熱・首・黒い翼 1956年6月30日発行 作者の言葉ご覧いただきありがとうございます。昭和31年に発行された代表作集の全6巻・全初版セットです。①以外は刊行時までに発表された作品を各作家が自選したもので、巻末に作者が選考理由などを記しています。この全集の函・帯付き揃いは極めてレアだと思います。古書店で一括購入したものですが、帯はグラシン紙に包んで本体に挟み込まれ、本体カバーもグラシン紙で保護されていました。前の所有者の方が大切に扱っていたと思われます。67年前に発行された古書ですので、さすがに本体の少ヤケ・少シミ・少汚れ、函の少汚れ・微イタミ・地のホチキスのサビなどがありますが、経年と紙質を考慮すればかなり良好な状態だと思います。画像でご確認ください。本商品の希少性をご理解いただき大切に扱っていただける方のご購入をお願いします。なお、販売価格は最終価格です。申し訳ございませんが値下げ交渉はご容赦ください。