河合奈保子/88EAST LIVE よみうりランドイースト

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数ある中から見て頂きまして、ありがとうございます^-^奈保子さんのライブCDアルバムになります。1度再生して暗室に保管しておりました。奈保子さん大好きな方にお譲りさせて頂きます。あくまでも、個人所有の長期保管CDアルバムになります。完璧を求める方の御購入は、お控え下さい。宜しくお願い致します^-^複数の御購入して頂きましたら、多少のお値引きさせて頂きます。御相談下さい。すり替え防止策の為返品及び返金はお断り致します。宜しくお願い致します^-^