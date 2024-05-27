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商品詳細
数ある中から見て頂きまして、ありがとうございます^-^奈保子さんのライブCDアルバムになります。1度再生して暗室に保管しておりました。奈保子さん大好きな方にお譲りさせて頂きます。あくまでも、個人所有の長期保管CDアルバムになります。完璧を求める方の御購入は、お控え下さい。宜しくお願い致します^-^複数の御購入して頂きましたら、多少のお値引きさせて頂きます。御相談下さい。すり替え防止策の為返品及び返金はお断り致します。宜しくお願い致します^-^
http://narcologia.ru/goods/stair885200.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion937578.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi540147.html
河合奈保子/88EAST LIVE よみうりランドイースト
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