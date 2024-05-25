裁断済み　標準生理学　第9版

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商品詳細
「標準生理学」本郷利憲定価:-#本郷利憲#本#自然／医療・薬学・健康裁断済みのため状態悪いとしています。元々書籍として使用してたため、表紙の軽い黒ずみ、角が潰れてたり、マーカーが引いてたりしますが、画像の通り程度は悪くないと思います。通常スキャンには問題ない程度です。
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