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ゲームウォッチ　ファイアアタック　箱付属　ジャンク
商品番号 S65190857471
商品名

ゲームウォッチ　ファイアアタック　箱付属　ジャンク
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品は画像商品となります。こちらはジャンク品、故障品となりますジャンク理由につきましては以下となります通電確認、ボタン操作は確認済みとなりますが液晶画面には黒ずみがございます他にも使用に問題がある可能性もございますのでご理解頂き取引お願い致しますまた、中古商品ですので全体的に傷、擦り傷、汚れございます。素人保管ですので神経質な方は入札お控え下さい。
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